4 Zodiak yang Selalu Merasa Dirinya Kurang, Sering Sembunyikan Luka Batin

Ilustrasi seorang insecure/Magnific
JawaPos.com - Beberapa zodiak mampu bangkit dengan cepat setelah melewati masa-masa sulit.
Pengalaman buruk dalam dunia percintaan mungkin memang menyakitkan, tetapi hanya meninggalkan luka sementara.
Namun, ada pula zodiak yang lebih sulit menghadapi perlakuan buruk dari orang lain. Berdasarkan informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang mulai insecure dan berulang kali mempertanyakan apakah mereka memang pantas diperlakukan tidak baik.
Taurus
Taurus sering merasa bahwa sekeras apapun mereka berusaha, hasilnya tetap tidak pernah cukup. Merekalah yang lebih dulu menghubungi pasangan, memulai percakapan, merencanakan kencan romantis, sampai memastikan semuanya berjalan dengan baik.
Sayangnya, menemukan seseorang yang memiliki komitmen dan kesungguhan yang seimbang tidak selalu mudah.
Cancer
Cancer terlalu sering mengalami penolakan patah hati yang berulang. Hal itu yang membuat mereka sulit melihat nilai di dalam diri sendiri.
Saat bertemu orang yang tepat, cancer akan merasakan hubungan yang saling mendukung. Mereka akan membuat cancer merasa dihargai dan didengarkan.
Gemini
Terlalu banyak orang yang tidak memberikan waktu dan perhatian membuat gemini insecure. Saat terus menerus diperlakukan dengan buruk, gemini bisa mulai bertanya-tanya apakah mereka memang pantas menerima perlakukan seperti itu.
Aries
Aries terlihat percaya diri dan kuat. Kepercayaan diri yang mereka tampilkan seringkali hanyalah cara untuk melindungi diri. Itulah sebabnya pengalaman berkencan terasa begitu berat bagi mereka.
Sayangnya aries sering memilih berpura-pura untuk tidak terluka. Memendam semua emosi hanya akan membuat luka yang mereka rasakan semakin sulit untuk disembuhkan.
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