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Rabbany Wanadriani
Rabu, 8 Juli 2026 | 06.01 WIB

Ramalan Shio Besok Rabu 8 Juli 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

ilustrasi 12 tanda shio. - Image

ilustrasi 12 tanda shio.

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki peruntungan yang berbeda-beda setiap harinya. Pada Rabu, 8 Juli 2026, beberapa shio diprediksi akan mengalami momen yang berkaitan dengan hubungan sosial, asmara, serta keberanian dalam mengambil langkah.

Bagi pemilik shio Tikus, hari tersebut disebut membawa suasana positif dalam urusan pertemanan dan percintaan. Sementara itu, shio Macan disarankan untuk tetap percaya diri dan mengikuti peluang baik yang datang.

Berikut ramalan shio untuk mereka yang lahir pada tahun Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci pada Rabu, 8 Juli 2026.

Mengutip Horoscope, prediksi ini merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan tidak dapat dijadikan kepastian mutlak. Pengalaman setiap orang bisa berbeda karena dipengaruhi oleh berbagai keadaan dan faktor kehidupan.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Anda akan merasa sangat gembira dalam hal pertemanan dan percintaan.

Anda bisa meraih banyak kesuksesan sosial juga menikmati cinta sesuai keinginan hati.

Rangkul hari keberuntungan ini.

Kerbau - 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Hubungan asmara bisa membingungkan karena Anda tidak tahu persis apa yang diinginkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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