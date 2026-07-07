7 Weton Ini Diyakini Mendapat Kelancaran Rezeki karena Selalu Bersyukur dan Berpikiran Positif

Ilustrasi weton yang akan mendapatkan rezeki melimpah karena selalu berprasangka baik (freepik)
JawaPos.com - Dalam kehidupan, sikap menerima keadaan dengan lapang dada dan selalu melihat sisi baik dari setiap peristiwa sering dianggap sebagai nilai positif. Bagi sebagian masyarakat, kebiasaan bersyukur dan menjaga pikiran tetap baik dipercaya dapat membawa ketenangan sekaligus membuka jalan menuju keberuntungan.
Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diyakini memiliki karakter penuh kesabaran, mudah bersyukur, dan mampu menjalani hidup dengan ikhlas. Sifat tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa mereka disebut memiliki peluang memperoleh rezeki yang lebih lancar.
Sikap legowo tidak hanya dimaknai sebagai bentuk penerimaan terhadap keadaan, tetapi juga sebagai filosofi hidup yang mengajarkan seseorang untuk tetap menghargai apa yang dimiliki.
Dilansir JawaPos.com dari kanal YouTube Panggilan Leluhur, berikut tujuh weton yang disebut berpotensi mendapatkan rezeki besar karena selalu menjaga sikap positif dan memegang nilai kebaikan dalam kehidupan.
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1. Minggu Pahing
Seseorang dengan weton Minggu Pahing memiliki jumlah neptu 14 yang berasal dari hari Minggu (5) dan pasaran Pahing (9).
Seseorang dengan weton Minggu Pahing sering dijuluki sebagai titisan raja atau pemimpin alami yang segani.
Mereka memiliki kemampuan untuk membaca situasi, mengambil keputusan dengan hati-hati, serta bertindak dengan keputusan yang bijak.
Selain itu, seseorang dengan weton Minggu Pahing memiliki kepekaan batin yang sangat tinggi, termasuk dalam lingkungan sekitar mereka.
Mereka dapat membaca suasana serta memahami emosi psikologis orang lain. Mereka juga sering kali menjadi tempat orang lain meminta nasihat.
Mereka sering dipercaya menjadi pemimpin karena kemampuannya dalam mengambil keputusan bijak, baik dalam keluarga, pekerjaan, atau organisasi.
Dalam kitab Primbon Jawa, pada pertengahan tahun ini, seseorang dengan weton Minggu Pahing akan memetik hasil dari benih kesabaran dan ketulusan yang telah lama mereka tanam.
Entah berupa peluang bisnis, kelancaran rezeki, kemudahan dalam kehidupan rumah tangga, atau datangnya bantuan dari orang yang selama ini diam-diam memperhatikan kebaikan mereka.
Sikap legowo pun membuat mereka mudah menerima apapun yang terjadi dalam hidup, baik suka maupun duka.
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