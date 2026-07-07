7 Weton Ini Diyakini Mendapat Kelancaran Rezeki karena Selalu Bersyukur dan Berpikiran Positif

1. Minggu Pahing

Seseorang dengan weton Minggu Pahing memiliki jumlah neptu 14 yang berasal dari hari Minggu (5) dan pasaran Pahing (9).

Seseorang dengan weton Minggu Pahing sering dijuluki sebagai titisan raja atau pemimpin alami yang segani.

Mereka memiliki kemampuan untuk membaca situasi, mengambil keputusan dengan hati-hati, serta bertindak dengan keputusan yang bijak.

Selain itu, seseorang dengan weton Minggu Pahing memiliki kepekaan batin yang sangat tinggi, termasuk dalam lingkungan sekitar mereka.

Mereka dapat membaca suasana serta memahami emosi psikologis orang lain. Mereka juga sering kali menjadi tempat orang lain meminta nasihat.

Mereka sering dipercaya menjadi pemimpin karena kemampuannya dalam mengambil keputusan bijak, baik dalam keluarga, pekerjaan, atau organisasi.

Dalam kitab Primbon Jawa, pada pertengahan tahun ini, seseorang dengan weton Minggu Pahing akan memetik hasil dari benih kesabaran dan ketulusan yang telah lama mereka tanam.

Entah berupa peluang bisnis, kelancaran rezeki, kemudahan dalam kehidupan rumah tangga, atau datangnya bantuan dari orang yang selama ini diam-diam memperhatikan kebaikan mereka.