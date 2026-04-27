3 Kebiasaan Unik untuk Ciptakan Bahagia Sejati dan Mood Positif Menurut Psikologi

Kebiasaan unik untuk ciptakan bahagia sejati dan mood positif kata Psikologi../Freepik/ stockking
JawaPos.com – Menemukan cara unik untuk menjadi bahagia sejati di tengah kesibukan hidup adalah tantangan yang dirasakan banyak orang setiap harinya.
Psikologi mengungkap bahwa kebiasaan yang benar-benar mengubah perasaan seseorang bukanlah yang bersifat dangkal dan satu dimensi.
Membangun mood positif secara konsisten membutuhkan pendekatan yang melibatkan lebih dari sekadar rutinitas biasa yang sering disarankan.
Solusi yang benar-benar bekerja adalah yang menyentuh berbagai dimensi pikiran, perasaan, dan tindakan secara bersamaan.
Dilansir dari laman YourTango pada Senin (27/4), berikut tiga hal tidak biasa yang secara konsisten dilakukan oleh mereka yang berhasil menjaga kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari.
1. Mengafirmasi diri lalu melanjutkannya dengan sebuah pertanyaan
Afirmasi adalah pernyataan yang diucapkan kepada diri sendiri untuk mengarahkan pola pikir menuju kondisi yang lebih baik.
Sebuah studi dalam Social and Personality Psychology Compass menemukan bahwa afirmasi diri memperluas perspektif dan mengurangi dampak ancaman terhadap harga diri.
Masalahnya, banyak afirmasi yang terasa terlalu jauh dari kenyataan sehingga sulit untuk benar-benar dipercaya oleh pikiran bawah sadar.
Ketika seseorang tidak sungguh-sungguh percaya pada afirmasinya, mereka tidak akan terdorong untuk mengambil tindakan yang sejalan dengan pernyataan tersebut.
