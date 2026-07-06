Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 6 Juli 2026 | 20.10 WIB

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 6 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ramalan zodiak Leo dan Virgo. / freepik - Image

Ramalan zodiak Leo dan Virgo. / freepik

JawaPos.com - Zodiak leo memiliki rasa optimisme dan harapan. Akibatnya, lebih mampu berkomitmen pada gaya hidup baru. Tidak melakukan apa pun tidak akan membuat masalah hilang, begitu pula dengan menyembunyikannya. 

Arahkan diri sendiri ke jalan baru dengan menggunakan gesekan yang ditimbulkan untuk memperkuat perasaan. Sudah saatnya leo mengambil langkah dan mewujudkan ketidakpuasan menjadi tindakan.

Hari ini baik bagi zodiak virgo untuk urusan cinta. Menghadiri acara sosial akan membawa keberuntungan bagi virgo. Virgo mungkin menemukan pasangan ideal di salah satu acara tersebut. Jika kehadiran orang tersebut membawa kebahagiaan, virgo harus mengambil langkah selanjutnya. 

Ramalan horoskop harian memprediksi bahwa semua upaya yang virgo lakukan dalam hubungan romantis saat ini akan berdampak positif. Luangkan waktu berkualitas  bersama pasangan selama akhir pekan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Senin, 6 Juli 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo mungkin menyadari perasaan romantis kepada seorang teman hari ini. Terkait karir, keterampilan teknis leo akan diuji saat diberi tugas-tugas yang menantang di tempat kerja.

Sementara itu, leo harus lebih berhati-hati terhadap kesehatan, terutama saat menderita tekanan darah tinggi dan diabetes. Terkait keuangan, manfaatkan kesempatan dinas di luar negeri dari perusahaan dengan sebaik-baiknya

Cinta Leo

Hari ini, leo mungkin menyadari perasaan romantis kepada seorang teman. Leo baru mengenalnya dalam waktu singkat, jadi cobalah untuk tidak terlalu terbawa perasaan. Namun, luangkan waktu untuk menghargainya dan pertimbangkan apakah dia mungkin cocok untukmu.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 6 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 6 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 6 Juli 2026 | 21.10 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 6 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces 6 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 6 Juli 2026 | 20.44 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 6 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius 6 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 6 Juli 2026 | 20.42 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam? - Image
1

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?

2

Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru

3

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca

4

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba

5

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

6

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi The Three Lions Demi Lolos Perempat Final!

7

Prediksi Skor Prancis vs Paraguay: Bursa Taruhan Jagokan Les Bleus, Opta Catat Peluang Menang 79,7 Persen!

8

Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam

9

Prediksi Skor Kanada vs Maroko: Bursa Dunia Sepakat Pilih Atlas Lions, Opta Beri Peluang Menang 51,8 Persen

10

Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore