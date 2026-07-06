Ramalan Zodiak Capricorn 6 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak capricorn ingin membantu orang lain tanpa alasan lain, selain kepuasan yang akan didapatkan dari melakukannya.

Membangun dan memelihara hubungan akan menyita sebagian besar perhatian capricorn, baik dengan kenalan maupun orang-orang baru yang ditemui.

Pada zaman sekarang ini, tidak ada yang bisa menandingi rasa kedekatan ketika orang-orang terkasih mengelilingi capricorn.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Senin, 6 Juli 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn perlu memikirkan kemana hubungan yang dijalin dengan seseorang akan berkembang. Terkait karir, capricorn perlu mengubah gaya kerja menjadi lebih positif jika ingin mendapatkan hasil yang diinginkan.

Sementara itu, sadarilah bahwa diabetes memiliki implikasi jangka panjang dan dapat menimbulkan masalah lain. Terkait keuangan, capricorn harus memanfaatkan kesempatan yang berharga sebaik mungkin meskipun ada penundaan dalam kemajuan urusan bisnis.

Cinta Capricorn

Hari ini, capricorn menjalin komunikasi rutin dengan seseorang yang disukai. Capricorn bertanya-tanya kemana hubungan ini akan berkembang, terlepas dari hambatan logistik.