4 Zodiak yang Sudah Angkat Tangan Urusan Asmara, Mulai Mati Rasa karena Cinta

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific
JawaPos.com-Empat zodiak berikut ini tampak seperti lelah dengan urusan percintaan.
Mereka mulai bosan dengan pencarian cinta yang tidak kunjung datang. Namun, mereka perlu menyadari bahwa kebahagiaan dan perasaan utuh tidak selalu bergantung dengan kehadiran pasangan di dalam hidup.
Anda tetap bisa menciptakan bahagia versi diri sendiri tanpa harus bergantung pada urusan cinta-cintaan. Mengutip informasi dari laman /collective.world pada (5/7) berikut empat zodiak yang mulai putus asa soal pencarian cinta.
Capricorn
Capricorn tidak pernah membayangkan akan menjalani hidup seorang diri selamanya. Anda akan selalu yakin akan bertemu dengan sosok yang tepat. Namun, belakangan anda mulai merasa tidak sabar menunggu. Meskipun anda adalah sosok mandiri dan tahu bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada pasangan, tetap ada keinginan untuk membangun kehidupan bersama dengan seseorang.
Libra
Libra mulai bertanya-tanya apakah suatu hari benar-benar akan menemukan seseorang yang begitu cocok dengan diri anda. Padahal, anda adalah sosok yang sangat berharga. Meski keyakinan anda sedang goyah, jangan biarkan suara pesimis mengambil alih hidup anda.
Pisces
Pisces terlalu sering memasukkan segala sesuatu ke dalam hati. Itulah sebabnya belakangan ini anda mulai kehilangan harapan. Namun, apa yang anda rasakan sangatlah wajar. Terus menerus berharap tentu sangat melelahkan. Anda tidak membutuhkan pasangan untuk bisa merasa utuh. Kebahagiaan hidup selalu bisa anda ciptakan sendiri.
Leo
Leo terlalu sering mengalami kekecewaan. Perasaan tersebut semakin berat, disaat banyak orang di sekitar anda mulai menemukan pasangan hidup mereka satu per satu. Ada yang bertemu belahan jiwanya lebih cepat, ada pula yang menemukannya di kemudian hari. Fakta bahwa anda masih sendiri, bukan berarti akan berlangsung selamanya.
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