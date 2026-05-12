Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 6 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan



JawaPos.com - Zodiak Leo memiliki rasa optimisme dan harapan. Akibatnya, lebih mampu berkomitmen pada gaya hidup baru. Tidak melakukan apa pun tidak akan membuat masalah hilang, begitu pula dengan menyembunyikannya.



Arahkan diri sendiri ke jalan baru dengan menggunakan gesekan yang ditimbulkan untuk memperkuat perasaan. Sudah saatnya Leo mengambil langkah dan mewujudkan ketidakpuasan menjadi tindakan.



Hari ini baik bagi zodiak Virgo untuk urusan cinta. Menghadiri acara sosial akan membawa keberuntungan bagi Virgo. Virgo mungkin menemukan pasangan ideal di salah satu acara tersebut. Jika kehadiran orang tersebut membawa kebahagiaan, Virgo harus mengambil langkah selanjutnya.



Ramalan horoskop harian memprediksi bahwa semua upaya yang Virgo lakukan dalam hubungan romantis saat ini akan berdampak positif. Luangkan waktu berkualitas bersama pasangan selama akhir pekan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Senin, 6 Juli 2026.



Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak Leo mungkin menyadari perasaan romantis kepada seorang teman hari ini. Terkait karir, keterampilan teknis Leo akan diuji saat diberi tugas-tugas yang menantang di tempat kerja.



Sementara itu, Leo harus lebih berhati-hati terhadap kesehatan, terutama saat menderita tekanan darah tinggi dan diabetes. Terkait keuangan, manfaatkan kesempatan dinas di luar negeri dari perusahaan dengan sebaik-baiknya