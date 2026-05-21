Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 6 Juli 2026 | 07.35 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 6 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Freepik)

JawaPos.com - Hal-hal baik akan terjadi bagi zodiak Sagitarius. Cobalah memulai hari dengan baik dan menyelesaikan masalah atau perselisihan dengan rekan kerja atau anggota keluarga. 

Keberhasilan konferensi atau seminar kerja akan memberikan dorongan bagi karir Sagitarius, jadi pastikan untuk mempersiapkannya dengan baik dan jangan sampai ada yang terlewat. Fokuslah untuk menjalin hubungan dengan orang-orang baru, karena ini bisa menjadi langkah yang baik untuk karir Sagitarius.

Zodiak Capricorn ingin membantu orang lain tanpa alasan lain, selain kepuasan yang akan didapatkan dari melakukannya. Membangun dan memelihara hubungan akan menyita sebagian besar perhatian Capricorn, baik dengan kenalan maupun orang-orang baru yang ditemui. 

Pada zaman sekarang ini, tidak ada yang bisa menandingi rasa kedekatan ketika orang-orang terkasih mengelilingi Capricorn.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Senin, 6 Juli 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius perlu berbaur hari ini untuk menemukan pasangan ideal. Terkait karir, waspadalah karena Sagitarius akan disibukkan oleh masalah dengan pegawai sepanjang hari.

Sementara itu, Sagitarius harus teratur mengikuti anjuran dokter jika menderita masalah gula darah atau diabetes. Pada ranah keuangan, perhatikan pesanan masuk dan tingkatkan produksi untuk memenuhi permintaan pembelian produkmu.

Cinta Sagitarius

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aries Besok, Senin 6 Juli 2026: Saatnya Ambil Peluang Baru, Karier Bersinar, Asmara Makin Hangat - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries Besok, Senin 6 Juli 2026: Saatnya Ambil Peluang Baru, Karier Bersinar, Asmara Makin Hangat

Senin, 6 Juli 2026 | 00.55 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok, Senin 6 Juli 2026: Kesabaran Berbuah Manis, Rezeki Mengalir dan Hubungan Semakin Harmonis - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus Besok, Senin 6 Juli 2026: Kesabaran Berbuah Manis, Rezeki Mengalir dan Hubungan Semakin Harmonis

Senin, 6 Juli 2026 | 00.50 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Besok, Senin 6 Juli 2026: Kesempatan Baru Menanti, Ide Brilian Membuka Jalan Menuju Kesuksesan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini Besok, Senin 6 Juli 2026: Kesempatan Baru Menanti, Ide Brilian Membuka Jalan Menuju Kesuksesan

Senin, 6 Juli 2026 | 00.45 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam? - Image
1

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?

2

Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru

3

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca

4

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba

5

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

6

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi The Three Lions Demi Lolos Perempat Final!

7

Prediksi Skor Prancis vs Paraguay: Bursa Taruhan Jagokan Les Bleus, Opta Catat Peluang Menang 79,7 Persen!

8

Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam

9

Prediksi Skor Kanada vs Maroko: Bursa Dunia Sepakat Pilih Atlas Lions, Opta Beri Peluang Menang 51,8 Persen

10

Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore