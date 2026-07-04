Ramalan Zodiak Capricorn 4 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini Capricorn diprediksi perlu menghadapi sejumlah tantangan yang menguji kesabaran dan ketahanan mental. Beberapa situasi mengharuskan Anda mengorbankan kenyamanan demi menyelesaikan tanggung jawab yang lebih penting.

Meski tekanan terasa cukup besar, jangan biarkan kekhawatiran menguasai pikiran. Dengan perencanaan yang matang dan sikap positif, Capricorn tetap mampu melewati hari ini serta menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Sabtu (4/7), dikutip dari AstroVed.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, hari ini menuntut Anda untuk lebih sabar dalam menghadapi berbagai keadaan. Rasa cemas terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi dapat mengganggu fokus dan ketenangan. Oleh karena itu, cobalah mengendalikan pikiran dan berkonsentrasi pada hal-hal yang benar-benar bisa Anda lakukan.

Cinta Capricorn

Kehidupan asmara membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam menjaga komunikasi dengan pasangan. Sikap yang hangat dan penuh pengertian akan membantu menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu.

Bagi Capricorn yang masih lajang, jangan terburu-buru membuka hati jika kondisi emosional belum sepenuhnya stabil. Bangun hubungan secara perlahan dengan komunikasi yang jujur dan tulus.

Karier Capricorn