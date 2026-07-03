Sangat Cerdik, 4 Shio Ini Selalu Tahu Cara Raih Untung Besar

Ilustrasi Mendadak Beruntung Besar (Freepik)
JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, shio dipercaya tidak hanya menggambarkan karakter seseorang, tetapi juga berkaitan dengan potensi karier dan rezeki yang dimilikinya.
Sejumlah shio disebut memiliki naluri bisnis yang kuat serta kemampuan dalam membaca peluang usaha. Berkat keahlian tersebut, mereka kerap dianggap piawai dalam mengelola keuangan dan memaksimalkan keuntungan.
Tak heran jika beberapa di antaranya dijuluki sebagai “ahli cuan” karena kecerdikan mereka dalam mencari dan mengembangkan sumber penghasilan.
Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Naura Kom, terdapat empat shio yang disebut memiliki kecerdasan finansial tinggi dalam berbagai situasi.
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1. Shio Tikus
Dalam astrologi Tionghoa, Shio Tikus dianggap sebagai Shio yang paling cerdas dalam mencari uang. Mereka memiliki naluri yang tajam dan cenderung berpikir secara strategis dalam berbagai keadaan.
Shio Tikus dapat dengan mudah menemukan peluang-peluang yang menguntungkan dan mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan finansialnya.
Selain itu, Shio Tikus juga cenderung cerdas dalam mengelola keuangan dan berinvestasi dengan bijak.
2. Shio Naga
Selanjutnya yaitu Shio Naga yang diprediksi pintar mencari uang di berbagai keadaan. Pemilik Shio Naga dikenal sebagai Shio yang ambisius dan berani.
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