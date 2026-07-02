Rezekinya Sangat Berlimpah, 3 Shio Ini Memasuki Masa Keemasan Finansial

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)
JawaPos.com - Memasuki pertengahan tahun, sejumlah shio dalam astrologi Tionghoa diprediksi akan dikelilingi oleh energi positif yang membawa keberuntungan.
Dalam ramalan tersebut, beberapa shio disebut akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama dalam hal keuangan. Aliran rezeki diperkirakan datang dari berbagai sumber, sehingga bagi mereka yang sebelumnya memiliki beban utang, mulai terlihat peluang untuk memperbaiki kondisi finansial.
Berdasarkan informasi dari kanal YouTube Naura Kom, berikut tiga shio yang diprediksi akan memperoleh rezeki melimpah dan berkesempatan melunasi berbagai utang yang dimiliki.
1. Shio Anjing
Shio pertama yang diprediksi memiliki banyak rezeki, sehingga utang segera lunas yaitu Shio Anjing. Khusus yang lahir di tahun 1970 elemen logam, 1982 elemen air, 1994 elemen kayu, 2006 elemen api, dan tahun 2018 elemen tanah. Shio Anjing memiliki sifat yang setia, jujur, dan bertanggung jawab.
Mereka juga memiliki kerja keras yang luar biasa dan tidak pernah berhenti dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
Shio Anjing juga dikenal sebagai sosok yang dapat dipercaya dan selalu memberikan yang terbaik dalam setiap hal yang mereka kerjakan.
2. Shio Tikus
Shio Tikus khusus yang dilahirkan pada tahun 1972 elemen air, 1984 elemen kayu, 1996 elemen api, dan tahun 2008 elemen tanah.
Pemilik Shio Tikus memiliki sifat yang cerdas, ulet, dan pantang menyerah. Mereka juga dikenal sebagai pemikir yang cerdas dan selalu mencari cara untuk memperoleh keuntungan.
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