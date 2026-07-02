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Leni Setya Wati
Kamis, 2 Juli 2026 | 20.02 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Jumat, 3 Juli 2026: Karier Bersinar, Keuangan Meningkat, dan Cinta Butuh Perhatian

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Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)

JawaPos.com - Pemilik zodiak Capricorn diprediksi perlu lebih jujur kepada diri sendiri jika belakangan merasa ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai harapan.

Hari ini menjadi waktu yang tepat untuk mencari akar permasalahan dan mulai menyusun langkah baru agar segala sesuatunya kembali berjalan ke arah yang lebih baik.

Kerja keras yang selama ini Anda lakukan mulai menunjukkan hasil, baik dalam urusan karier maupun keuangan.

Selain itu, jangan ragu membicarakan persoalan finansial apabila memang diperlukan, karena komunikasi yang terbuka dapat membantu menemukan solusi terbaik.

Di sisi lain, kehidupan asmara membutuhkan perhatian lebih. Hubungan yang harmonis tidak datang begitu saja, melainkan dibangun melalui usaha dan komitmen dari kedua belah pihak.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ramalan zodiak Capricorn selengkapnya mulai dari asmara, karier, keuangan, kesehatan dan perjalanan.

Asmara Capricorn

Kehidupan percintaan Capricorn hari ini mengajak Anda untuk lebih aktif dalam membangun hubungan.

Jika masih lajang dan menginginkan kisah asmara baru, jangan hanya menunggu kesempatan datang. Ambil inisiatif untuk mengenal orang yang menarik perhatian Anda.

Sementara itu, Capricorn yang telah memiliki pasangan atau sudah menikah disarankan memberikan lebih banyak perhatian dan waktu bagi orang terkasih.

Usaha kecil yang dilakukan dengan tulus dapat meningkatkan keharmonisan dan memberikan kepuasan emosional yang lebih besar dalam hubungan.

Karier Capricorn

Karier Capricorn menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Peluang untuk mendapatkan tanggung jawab lebih besar atau bahkan posisi kepemimpinan mulai terbuka.

Jika kesempatan tersebut datang, jangan ragu untuk menerimanya. Tunjukkan kemampuan memimpin dengan tetap menjaga keseimbangan antara sikap profesional dan pendekatan yang humanis.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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