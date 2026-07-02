Ramalan Zodiak Capricorn 2 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi momen yang menjanjikan bagi Capricorn.

Berbagai peluang untuk berkembang mulai terbuka lebar dan hasil dari kerja keras yang telah Anda lakukan perlahan mulai terlihat.

Energi positif yang menyertai hari ini akan membantu Anda melangkah dengan lebih percaya diri.

Jika mampu memanfaatkan setiap kesempatan dengan baik, Capricorn berpeluang meraih kemajuan dalam karier maupun kehidupan pribadi.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Kamis (2/7), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari) Secara umum, hari ini membawa banyak kesempatan untuk berkembang. Usaha yang selama ini Anda lakukan akan membuahkan hasil yang memuaskan dan memberi dorongan untuk terus melangkah maju.

Tetaplah mempertahankan disiplin serta semangat kerja agar peluang yang datang dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Cinta Capricorn Hubungan asmara dipenuhi suasana yang lebih harmonis. Anda dan pasangan mampu membangun komunikasi yang baik sehingga berbagai perbedaan di masa lalu dapat diselesaikan dengan lebih dewasa.

Bagi Capricorn yang masih sendiri, sikap terbuka dan penuh perhatian akan membuat Anda lebih mudah menjalin kedekatan dengan seseorang yang memiliki visi yang sejalan.