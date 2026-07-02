Ramalan Zodiak Leo 2 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Leo. (Freepik)
JawaPos.com - Ada hembusan angin ekstra untuk mengisi layar hari ini, jadi pastikan zodiak leo memegang kemudi dengan kedua tangan. Ke arah mana pun kemudi mengarah, ke situlah leo akan pergi.
Setelah berada di jalur yang benar, akan sulit bagi leo untuk menyesuaikan posisi, jadi pastikan kompasmi diatur dengan benar. Setelahnya, lanjutkan perjalananmu dengan kecepatan penuh.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Kamis, 2 Juli 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak leo perlu melepaskan dendam masa lalu dan membuka lembaran baru untuk cinta dan kebahagiaan kembali. Terkait karir, kabar baik hari ini akan membawa keuntungan dalam karir dan keuangan leo.
Sementara itu, kendalikan amarah di jalan raya dan tetaplah tenang saat mengemudi untuk menghindari kecelakaan. Terkait keuangan, ikuti intuisi dan gunakanlah ide-idemu yang inovatif untuk menyelesaikan proyek-proyek baru.
Cinta Leo
Hari ini, kunci utama dalam dunia percintaan leo adalah pengampunan. Leo akhirnya akan menyadari bahwa menyimpan dendam masa lalu hanya memenjarakan diri sendiri. Lepaskan dendam untuk selamanya dan bukalah hidup untuk cinta dan kebahagiaan baru kembali.
Karir Leo
Jika berkecimpung di industri film, akan ada peluang bisnis baru dan menarik yang menanti leo hari ini. Jangan lewatkan kesempatan ini.
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