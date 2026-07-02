Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 2 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak aries akan mengalami gesekan dan perbedaan dalam hubungan dengan pasangan dan teman dekat. Hal ini akan berdampak negatif pada pekerjaan aries.

Ingatlah kenangan indah dan saat-saat menyenangkan yang dihabiskan bersama mereka untuk menghindari ketegangan mental. Cobalah mengambil langkah pertama untuk memperbaiki pengalaman buruk tersebut. Selesaikan masalah dengan cara terbaik dan kesampingkan egomu.

Perspektif zodiak taurus terhadap kehidupan mungkin berubah hari ini. Taurus cenderung lebih tertarik pada hal-hal praktis dan logis hari ini. Skenario atau pengalaman tertentu di tempat kerja berpotensi memengaruhi.

Pergeseran perspektif ini akan memberi taurus beberapa keuntungan dan akan bermanfaat bagi pekerjaan. Ini mungkin awal dari babak baru dalam hidup untuk mencapai tujuan. Secara pribadi, hari ini taurus mungkin akan bertemu seseorang yang menarik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Kamis, 2 Juli 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Jangan terlalu bersedih saat zodiak aries baru saja bertengkar dengan pasangan, karena situasi ini akan segera berlalu. Terkait karir, aries sangat senang menerima pengakuan dari rekan kerja dan atasan pada hari ini.

Sementara itu, waspadalah terhadap kecelakaan selama aries melakukan perjalanan hari ini. Terkait keuangan, tantangan di tempat kerja akan merangsang serta mendorong aries untuk mengajukan proposal yang akan membawa pengakuan.

Cinta Aries