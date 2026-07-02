Ramalan Zodiak Capricorn 2 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hubungan zodiak capricorn dengan orang terkasih mungkin tidak begitu hangat saat ini. Meskipun ingin menyelesaikan situasi ini segera, keadaan mungkin tidak berjalan seperti yang diinginkan.

Mungkin, orang terkasih membutuhkan ruang dan pengertian. Beri dia cukup waktu, tetapi cobalah untuk tetap menjaga komunikasi. Gunakan taktik dan diplomasi yang baik saat menangani situasi ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Kamis, 2 Juli 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn perlu berhati-hati agar tidak mengalami masalah dan pertengkaran yang tidak perlu. Terkait karir, bersiaplah karena capricorn akan ditawari posisi yang baik atau berkesempatan untuk bekerja mandiri.

Sementara itu, patuhi peraturan lalu lintas, tetaplah di bawah batas kecepatan, dan berkendaralah dengan hati-hati saat bepergian.

Terkait keuangan, pastikan menguasai semua proyek dan jangan melewatkan keputusan untuk mengatasi situasi sulit saat bekerja.

Cinta Capricorn

Jika sudah menikah, mungkin capricorn akan mengalami beberapa masalah yang timbul akibat pertengkaran yang tidak perlu. Situasi perselingkuhan mungkin akan muncul dan capricorn tergoda oleh pesona orang lain.