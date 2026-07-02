Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 2 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak aquarius mungkin merasa sangat sistematis dalam melakukan pendekatan terhadap kehidupan.

Terkadang, aquarius mungkin merasa bingung tentang apa yang diinginkan dari kehidupan, tetapi merasa cukup fokus dan produktif hari ini. Pastikan mempertimbangkan semua elemen kehidupan agar aquarius tidak merasa kehilangan apa pun.

Keberuntungan akan membantu zodiak pisces melewati hari ini. Segalanya tampak berjalan sesuai keinginan pisces, tetapi mungkin pisces akan menyadari bahwa itu bukan karena usahamu sendiri.

Manfaatkan gelombang keberuntungan ini selagi masih ada dan biarkan ia membawamu melewati pasang surut kehidupan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Kamis, 2 Juli 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Upaya zodiak aquarius untuk memperkuat hubungan dengan pasangan akan sukses. Terkait karir, sebuah proyek baru yang menarik pasti akan datang dan membuat aquarius merasa bersemangat.

Sementara itu, berhati-hatilah karena ada indikasi bahwa risiko cedera akibat api dan benda panas lebih tinggi dari biasanya. Pada sisi keuangan, aquarius akan mendapatkan keuntungan jika berinvestasi di industri pasar saham saat ini.

Cinta Aquarius