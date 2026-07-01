Jalannya Mulus, 8 Shio Selalu Dipermudah Mencari Uang

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, mencari penghasilan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh hampir setiap orang.

Uang sendiri memiliki peran penting dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Namun, kemampuan setiap orang dalam menghasilkan uang tentu berbeda-beda.

Ada yang lebih terampil dan mudah menemukan peluang di berbagai situasi untuk mendapatkan penghasilan.

Menariknya, dalam astrologi Tiongkok, terdapat delapan shio yang dipercaya memiliki kemampuan kuat dalam mencari rezeki dan kerap mendapatkan keberuntungan finansial secara beruntun.

Mengutip dari NauraKom, shio-shio tersebut disebut sebagai kelompok yang paling piawai dalam urusan mencari uang.

1. Macan

Shio Macan memiliki kecenderungan untuk menjadi terampil dalam mencari uang di berbagai keadaan. Mereka dikenal rajin dan pekerja keras.

Mereka tidak pernah ragu bekerja keras untuk mencapai tujuan finansial. Dengan kegigihan dan ketekunan, mereka dapat menghadapi berbagai tantangan finansial dan memperoleh hasil yang diinginkan.

2. Monyet