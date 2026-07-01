Jalannya Mulus, 8 Shio Selalu Dipermudah Mencari Uang

Shio yang diramalkan makin kaya di tahun 2026 berkat kebiasaan kecil yang ampuh datangkan rezeki. (dok: freepik)
JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, mencari penghasilan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh hampir setiap orang.
Uang sendiri memiliki peran penting dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Namun, kemampuan setiap orang dalam menghasilkan uang tentu berbeda-beda.
Ada yang lebih terampil dan mudah menemukan peluang di berbagai situasi untuk mendapatkan penghasilan.
Menariknya, dalam astrologi Tiongkok, terdapat delapan shio yang dipercaya memiliki kemampuan kuat dalam mencari rezeki dan kerap mendapatkan keberuntungan finansial secara beruntun.
Mengutip dari NauraKom, shio-shio tersebut disebut sebagai kelompok yang paling piawai dalam urusan mencari uang.
1. Macan
Shio Macan memiliki kecenderungan untuk menjadi terampil dalam mencari uang di berbagai keadaan. Mereka dikenal rajin dan pekerja keras.
Mereka tidak pernah ragu bekerja keras untuk mencapai tujuan finansial. Dengan kegigihan dan ketekunan, mereka dapat menghadapi berbagai tantangan finansial dan memperoleh hasil yang diinginkan.
2. Monyet
Shio Monyet mahir dalam mencari uang di berbagai keadaan. Mereka cerdas, kreatif, dan inovatif.
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