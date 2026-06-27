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Rabbany Wanadriani
Minggu, 28 Juni 2026 | 05.59 WIB

Hidupnya Penuh Hoki, 8 Shio Ini Selalu Dipermudah dalam Mencari Uang

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang tentu berusaha mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Uang sendiri memegang peranan penting dalam menunjang berbagai aspek kehidupan. Namun, kemampuan setiap individu dalam menghasilkan uang tidaklah sama.

Ada sebagian orang yang dinilai lebih terampil dan cakap dalam mencari peluang di berbagai situasi.

Menariknya, dalam astrologi Tiongkok, terdapat delapan shio yang dipercaya memiliki keberuntungan besar dalam hal rezeki serta dikenal paling mahir dalam menghasilkan uang, sebagaimana dilansir Naurakom.

1. Macan

Shio Macan memiliki kecenderungan untuk menjadi terampil dalam mencari uang di berbagai keadaan. Mereka dikenal rajin dan pekerja keras.

Mereka tidak pernah ragu bekerja keras untuk mencapai tujuan finansial. Dengan kegigihan dan ketekunan, mereka dapat menghadapi berbagai tantangan finansial dan memperoleh hasil yang diinginkan. 

2. Monyet

Shio Monyet mahir dalam mencari uang di berbagai keadaan. Mereka cerdas, kreatif, dan inovatif.

Mereka mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya dan menemukan cara unik serta efektif untuk menghasilkan uang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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