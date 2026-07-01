Punya Kelebihan Sejak Lahir, 5 Weton Titisan Mata Malaikat Ini dapat Memengaruhi Orang Lain

JawaPos.com - Dalam Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki kekuatan pengaruh yang sangat besar hingga sering disebut sebagai titisan “Mata Malaikat”.

Pemilik weton ini digambarkan sebagai sosok dengan karisma kuat dan kepribadian yang berwibawa, sehingga mampu memengaruhi orang-orang di sekitarnya.

Mereka kerap dianggap memiliki daya tarik alami yang membuatnya mudah dihormati bahkan diikuti oleh orang lain.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube JENGGO ERPAH pada Rabu (1/7), terdapat lima weton yang disebut sebagai “sang penakluk” dengan kemampuan memengaruhi dan menguasai orang lain menurut Primbon Jawa.

1. Senin Pon

Kelahiran yang jatuh pada weton ini memiliki neptu 11, yang merupakan gabungan dari Senin (4) dan Pon (7), berada di bawah pengaruh Lintang Kiriman. Kepribadian mereka menonjol dengan kesantunan tinggi, keramahan yang tulus, dan selalu mengutamakan kehati-hatian dalam setiap tindakan.

Bakat alamiah mereka terletak pada kemampuan merangkai kata-kata dengan indah dan memiliki daya juang tinggi saat menghadapi kesulitan.

Keistimewaan mereka tampak dari paras yang rupawan, pengendalian diri yang baik, kedermawanan yang tulus, serta kemampuan membawa kebahagiaan bagi orang lain, ditambah dengan anugerah ajian mata malaikat tanpa perlu melakukan tirakat.

2. Selasa Pahing