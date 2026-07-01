Ramalan Zodiak Gemini Besok Kamis, 2 Juli 2026: Karisma Memikat, Karier Penuh Peluang Baru

JawaPos.Com - Pemilik zodiak Gemini diprediksi menjalani hari yang dipenuhi energi positif. Meski sesekali masih dihantui kebiasaan berpikir berlebihan, situasi secara keseluruhan mulai bergerak ke arah yang lebih baik.

Karisma Anda semakin menonjol, peluang karier terbuka lebar, dan keberuntungan siap menemani berbagai aktivitas sepanjang hari.

Namun, tetaplah berhati-hati terhadap orang-orang yang mungkin tidak memiliki niat baik. Gunakan intuisi dan jangan mudah mempercayai semua orang.

Berikut adalah ramalan zodiak Gemini selengkapnya seputar cinta, karier, keuangan, dan kesehatan seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Asmara Gemini

Pengaruh energi Venus membuat pesona Gemini semakin sulit diabaikan. Bagi yang masih lajang, kecerdasan dan kepribadian Anda berpotensi menarik perhatian seseorang yang selama ini mengagumi Anda secara diam-diam.

Sementara itu, Gemini yang telah memiliki pasangan akan menikmati momen kebersamaan yang hangat.