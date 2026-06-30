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Rabbany Wanadriani
Rabu, 1 Juli 2026 | 05.22 WIB

Dianugerahi Otak yang Cerdas, 7 Shio Ini Berbakat Hasilkan Jutaan Rupiah dalam Sekejap

Ilustrasi orang dengan shio berotak cerdas - Image

Ilustrasi orang dengan shio berotak cerdas

JawaPos.com - Shio merupakan bagian dari sistem astrologi Tiongkok yang telah lama dikenal dan masih dipercaya oleh banyak orang hingga saat ini.

Dalam tradisi tersebut, terdapat 12 shio yang masing-masing diyakini memiliki karakter, sifat, serta peruntungan yang berbeda.

Selain sering dikaitkan dengan kepribadian dan perjalanan hidup, shio juga dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai keberuntungan seseorang, termasuk dalam urusan finansial.

Berdasarkan ulasan yang dikutip dari Naurakom, ada tujuh shio yang disebut memiliki kecerdasan dan potensi besar untuk meraih keuntungan finansial dalam waktu singkat.

1. Tikus

Shio Tikus dikenal sebagai orang yang cerdas, pintar, dan berpikiran tajam.

Mereka memiliki kemampuan untuk melihat peluang dan memanfaatkannya dengan baik, terutama dalam hal keuangan.

Mereka pengelola keuangan yang andal, mampu mengatur keuangan dengan baik, dan membuat investasi yang menguntungkan. 

2. Macan

Shio Macan dikenal sebagai orang yang percaya diri, berani, dan memiliki insting yang kuat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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