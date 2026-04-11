4 Shio Ini Terlahir Punya Otak yang Cerdas, Tak Heran di Kemudaian Hari Bakal Jadi Orang Sukses

Ilustrasi orang dengan shio yang punya otak cerdas dan tajam.(Freepik) JawaPos.com - Tidak semua orang memiliki insting bisnis yang kuat; ada yang terbentuk secara alami, sementara lainnya perlu belajar dalam waktu lama. Dalam kepercayaan Tionghoa, shio diyakini memengaruhi karakter, keberuntungan, dan cara seseorang meraih rezeki. Beberapa shio dikenal memiliki jiwa kepemimpinan, kreativitas, hingga kemampuan bisnis yang menonjol. Mereka mampu melihat peluang, berani mengambil risiko, dan tidak mudah menyerah hingga meraih keberhasilan. Dikutip dari kanal YouTube Shio Daily, berikut empat shio yang dipercaya memiliki mental pengusaha dan potensi besar menuju kesuksesan.

1. Shio Kerbau

Shio Kerbau dikenal sebagai simbol ketekunan, keteguhan, dan kerja keras yang luar biasa.

Dalam budaya Tionghoa, Kerbau melambangkan kekuatan bumi, stabil, sabar, dan selalu siap menanggung beban demi mencapai hasil yang besar.

Orang yang lahir di bawah shio ini jarang sekali mencari jalan pintas. Mereka percaya bahwa keberhasilan sejati hanya bisa dicapai dengan kerja keras dan kesabaran yang konsisten.

Dalam dunia bisnis, Shio Kerbau adalah tipe pekerja yang membangun pondasi kokoh sebelum melangkah jauh.

Mereka tidak suka terburu-buru, namun setiap keputusan yang diambil selalu penuh pertimbangan dan logika yang matang.

Jika orang lain mudah goyah oleh godaan keuntungan cepat, Kerbau justru lebih suka menanam dan menunggu panen besar di masa depan.

Sifat jujur dan disiplin membuat mereka bersegani di dunia profesional. Rekan kerja maupun mitra bisnis tahu bahwa jika bekerja dengan Shio Kerbau, tidak akan ada tipu muslihat, semuanya berjalan dengan keteraturan dan rasa tanggung jawab tinggi.

Mereka juga memiliki kemampuan luar biasa untuk bertahan di tengah tekanan. Ketika orang lain menyerah, Shio Kerbau justru semakin kuat.