Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 30 Juni 2026 | 22.02 WIB

4 Zodiak Diprediksi Raih Kelimpahan dan Keberuntungan Sepanjang Juli 2026, Siapa Saja Mereka?

Zodiak diprediksi raih kelimpahan dan keberuntungan sepanjang Juli 2026(Freepik/ drobotdean) - Image

Zodiak diprediksi raih kelimpahan dan keberuntungan sepanjang Juli 2026(Freepik/ drobotdean)

JawaPos.com – Bulan Juli 2026 menjadi periode yang penuh keberuntungan dan kelimpahan bagi empat zodiak pilihan berkat pengaruh Jupiter Leo yang sangat kuat.

Keempat zodiak tersebut adalah Leo, Cancer, Aries, dan Sagitarius yang masing-masing menerima manfaat planet secara langsung dan signifikan.

Astrologer tradisional menyebut Juli 2026 sebagai bulan penuh kejutan di mana ketika keberuntungan datang, dampaknya benar-benar terasa luar biasa.

Jupiter Leo menjadi kunci utama kelimpahan yang mengalir deras bagi keempat zodiak ini sepanjang bulan Juli 2026 berlangsung.

Dilansir dari laman Your Tango pada Selasa (30/6), dijelaskan mengenai empat zodiak diprediksi raih kelimpahan dan keberuntungan sepanjang Juli 2026.

1. Leo

Venus memasuki zodiak Leo sejak 13 Juni dan bertahan di sana hingga 9 Juli dengan membawa energi positif yang kuat.

Jupiter juga memasuki Leo pada 30 Juni dan akan menetap selama 13 bulan ke depan, memperkuat arus keberuntungan secara berlipat.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Jangan Dilewatkan, 4 Zodiak Ini Raih Keberuntungan dan Kelimpahan pada 30 Juni 2026 - Image
Zodiak

Jangan Dilewatkan, 4 Zodiak Ini Raih Keberuntungan dan Kelimpahan pada 30 Juni 2026

Selasa, 30 Juni 2026 | 21.59 WIB

4 Zodiak yang Paling Mudah Menarik Kelimpahan Hari Ini, 24 Juni 2026 Jadi Titik Balik Kesuksesan Finansial - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Paling Mudah Menarik Kelimpahan Hari Ini, 24 Juni 2026 Jadi Titik Balik Kesuksesan Finansial

Kamis, 25 Juni 2026 | 04.49 WIB

4 Zodiak yang Diprediksi Dikelilingi Keberuntungan dan Kelimpahan Uang pada 20 Juni 2026, Apakah Anda Salah Satunya? - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Diprediksi Dikelilingi Keberuntungan dan Kelimpahan Uang pada 20 Juni 2026, Apakah Anda Salah Satunya?

Sabtu, 20 Juni 2026 | 16.05 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar - Image
1

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

2

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

5

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

6

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

7

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

8

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

9

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

10

Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore