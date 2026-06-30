4 Zodiak Diprediksi Raih Kelimpahan dan Keberuntungan Sepanjang Juli 2026, Siapa Saja Mereka?

Zodiak diprediksi raih kelimpahan dan keberuntungan sepanjang Juli 2026(Freepik/ drobotdean)
JawaPos.com – Bulan Juli 2026 menjadi periode yang penuh keberuntungan dan kelimpahan bagi empat zodiak pilihan berkat pengaruh Jupiter Leo yang sangat kuat.
Keempat zodiak tersebut adalah Leo, Cancer, Aries, dan Sagitarius yang masing-masing menerima manfaat planet secara langsung dan signifikan.
Astrologer tradisional menyebut Juli 2026 sebagai bulan penuh kejutan di mana ketika keberuntungan datang, dampaknya benar-benar terasa luar biasa.
Jupiter Leo menjadi kunci utama kelimpahan yang mengalir deras bagi keempat zodiak ini sepanjang bulan Juli 2026 berlangsung.
Dilansir dari laman Your Tango pada Selasa (30/6), dijelaskan mengenai empat zodiak diprediksi raih kelimpahan dan keberuntungan sepanjang Juli 2026.
1. Leo
Venus memasuki zodiak Leo sejak 13 Juni dan bertahan di sana hingga 9 Juli dengan membawa energi positif yang kuat.
Jupiter juga memasuki Leo pada 30 Juni dan akan menetap selama 13 bulan ke depan, memperkuat arus keberuntungan secara berlipat.
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