4 Zodiak Diprediksi Raih Kelimpahan dan Keberuntungan Sepanjang Juli 2026, Siapa Saja Mereka?

JawaPos.com – Bulan Juli 2026 menjadi periode yang penuh keberuntungan dan kelimpahan bagi empat zodiak pilihan berkat pengaruh Jupiter Leo yang sangat kuat.

Keempat zodiak tersebut adalah Leo, Cancer, Aries, dan Sagitarius yang masing-masing menerima manfaat planet secara langsung dan signifikan.

Astrologer tradisional menyebut Juli 2026 sebagai bulan penuh kejutan di mana ketika keberuntungan datang, dampaknya benar-benar terasa luar biasa.

Jupiter Leo menjadi kunci utama kelimpahan yang mengalir deras bagi keempat zodiak ini sepanjang bulan Juli 2026 berlangsung.

Dilansir dari laman Your Tango pada Selasa (30/6), dijelaskan mengenai empat zodiak diprediksi raih kelimpahan dan keberuntungan sepanjang Juli 2026.

1. Leo

Venus memasuki zodiak Leo sejak 13 Juni dan bertahan di sana hingga 9 Juli dengan membawa energi positif yang kuat.