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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 29 Juni 2026 | 23.08 WIB

Semua Harapan Terwujud, 5 Shio Ini Dikepung Rezeki dari Berbagai Arah

Ilustrasi shio yang akan menikmati rezeki tak terduga. (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang akan menikmati rezeki tak terduga. (Magnific)

JawaPos.com – Berdasarkan ramalan astrologi Tionghoa, sejumlah shio diperkirakan akan memasuki fase yang dipenuhi keberuntungan, terutama dalam hal rezeki dan peluang kehidupan.

Ramalan tersebut menyebutkan bahwa para pemilik shio ini berpotensi memperoleh berbagai kesempatan baik yang dapat mendukung kemajuan di bidang keuangan, karier, maupun kehidupan pribadi. Keberuntungan yang datang tidak hanya dikaitkan dengan materi, tetapi juga peluang yang membuka jalan menuju kesuksesan.

Periode ini diyakini menjadi waktu yang positif bagi mereka untuk mengembangkan usaha, mewujudkan rencana, serta memanfaatkan kesempatan yang muncul. Berbagai upaya yang dilakukan disebut memiliki peluang lebih besar untuk membuahkan hasil yang baik.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Naura Kom pada Senin (29/6), terdapat lima shio yang diramalkan akan memperoleh rezeki berlimpah menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Ayam

Shio Ayam yang lahir pada tahun 1969 dengan elemen tanah, 1981 dengan elemen logam, 1993 dengan elemen air, 2005 dengan elemen kayu, dan 2017 dengan elemen api memiliki keistimewaan dalam hal spiritual.

Pemilik shio ini dikenal memiliki energi yang luar biasa tinggi dan semangat yang tidak pernah padam dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Keahlian dan bakat alami yang dimiliki shio Ayam membuat mereka unggul di berbagai bidang profesi dan usaha.

Kemampuan komunikasi yang sangat baik menjadi kunci utama shio Ayam dalam membangun relasi dan jaringan yang luas.

Jaringan pertemanan dan koneksi bisnis yang kuat membuka peluang emas untuk meraih kekayaan dari berbagai sumber.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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