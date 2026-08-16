Punya Magnet Rezeki, 7 Shio Ini Disebut Berpeluang Mengumpulkan Kekayaan dan Menjaganya

JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, shio dipercaya memiliki karakter dan energi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut kemudian kerap dikaitkan dengan perjalanan hidup, termasuk urusan karier, rezeki, hingga kondisi finansial seseorang.

Ada orang yang harus melewati proses panjang sebelum mencapai kemapanan. Namun, ada pula yang diyakini memiliki karakter kuat untuk lebih cepat melihat peluang dan mengembangkan apa yang sudah dimiliki.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya mempunyai potensi keberuntungan finansial kuat. Mereka digambarkan memiliki karakter yang mendukung usaha mengumpulkan, mengembangkan, sekaligus mempertahankan kekayaan.

Berikut tujuh shio tersebut:

1. Shio Naga – Berani Mengambil Peluang Besar Dalam budaya Tionghoa, Naga kerap dikaitkan dengan kekuatan, kewibawaan, dan keberuntungan. Karakter tersebut membuat pemilik shio ini dipercaya mempunyai kepercayaan diri tinggi ketika mengejar target.

Mereka cenderung berani mengambil keputusan besar, termasuk ketika harus menghadapi risiko. Selama peluang dinilai menjanjikan, Shio Naga tidak mudah mundur.

Kemampuan membangun relasi juga menjadi salah satu kekuatan mereka. Jaringan yang luas dapat membuka kesempatan baru dalam pekerjaan maupun bisnis. Jika keberanian tersebut diimbangi perhitungan matang, peluang untuk mengembangkan kondisi finansial pun semakin besar.

2. Shio Ular – Pandai Membaca Situasi Shio Ular dikenal memiliki karakter tenang dan penuh perhitungan. Mereka tidak selalu menunjukkan rencana kepada orang lain, tetapi cenderung memikirkan setiap langkah secara matang.

Salah satu kelebihannya adalah kemampuan mengamati keadaan sebelum mengambil keputusan. Mereka dipercaya mampu membaca perubahan dan melihat peluang yang belum tentu diperhatikan orang lain.