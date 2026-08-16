Rezeki Makin Lancar, 5 Shio Ini Disebut Akan Menuai Hasil dari Kebaikan Masa Lalu

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, perjalanan seseorang tidak hanya dikaitkan dengan kerja keras, tetapi juga dengan sikap dan perbuatan yang dilakukan sepanjang hidup.

Ada keyakinan bahwa kebaikan yang diberikan kepada orang lain dapat kembali dalam bentuk pengalaman positif, peluang, maupun keberuntungan. Karena itu, beberapa shio dipercaya akan memasuki fase kehidupan ketika usaha dan energi positif yang mereka bangun mulai membuahkan hasil.

Kenaikan tersebut dapat berupa perkembangan finansial, kesempatan karier, hubungan sosial yang lebih baik, hingga datangnya peluang yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki karma baik sehingga berpeluang menikmati peningkatan kesuksesan dan keberuntungan menurut astrologi Tionghoa.

Berikut ulasannya:

1. Shio Naga – Tangguh Melewati Berbagai Ujian Pemilik Shio Naga dikenal mempunyai karakter kuat dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Mereka dipercaya tidak mudah menyerah ketika harus berhadapan dengan situasi sulit.

Menurut ramalan, keberuntungan yang menyertai Shio Naga bukan datang secara instan. Mereka harus melewati sejumlah proses dan pengalaman yang membentuk mental serta ketahanan diri.

Kemampuan mempertahankan optimisme ketika keadaan tidak sesuai harapan menjadi salah satu kekuatan mereka. Dari situ, masalah justru dapat berubah menjadi kesempatan baru.

Selain aspek materi, keberuntungan Shio Naga dalam ramalan juga dikaitkan dengan kehidupan yang lebih seimbang, kesehatan, dan kebahagiaan keluarga.