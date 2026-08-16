Pintu Rezeki Terbuka Lebar, 5 Weton Ini Diprediksi Ketiban Hoki dari Berbagai Arah

JawaPos.com – Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang lebih mudah, terutama ketika berbicara tentang pekerjaan, usaha, dan kondisi finansial. Namun, perjalanan setiap orang menuju kemakmuran tentu berbeda-beda.

Dalam tradisi Primbon Jawa, salah satu hal yang dipercaya berkaitan dengan karakter dan perjalanan hidup seseorang adalah weton kelahiran. Perpaduan antara hari dan pasaran diyakini menghasilkan karakter serta potensi yang berbeda pada setiap individu.

Dalam kepercayaan tersebut, ada masa-masa tertentu ketika energi sebuah weton dianggap sedang berada dalam kondisi yang lebih baik. Momentum itu dipercaya dapat membuka kesempatan baru, memperlancar urusan, dan mendatangkan rezeki dari arah yang sebelumnya tidak terduga.

Lima weton berikut disebut memiliki aura keberuntungan yang sedang menguat. Rezeki yang dimaksud bukan hanya berupa uang, tetapi juga peluang kerja, relasi, kepercayaan, hingga kesempatan untuk mengembangkan usaha.

Berikut lima weton yang dirangkum dari kanal YouTube LANGIT PRIMBON.

1. Jumat Kliwon – Ketulusan Membuka Jalan Rezeki Jumat Kliwon dalam tradisi Jawa kerap dikaitkan dengan karakter yang peka, intuitif, dan memiliki daya tarik tersendiri. Pemilik weton ini disebut mampu membangun hubungan baik karena sifatnya yang perhatian dan mudah memahami orang lain.

Pada periode ini, peluang bagi Jumat Kliwon dipercaya semakin terbuka. Kesempatan tersebut bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari tawaran pekerjaan, kerja sama, ide usaha, hingga pertemuan dengan orang yang memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan mereka.

Kebaikan yang selama ini dilakukan juga diyakini dapat menjadi salah satu jalan datangnya keberuntungan. Karena itu, pemilik Jumat Kliwon disarankan tetap menjaga ketulusan dan tidak menjadikan kebaikan sebagai alat untuk mengejar imbalan.

Semakin baik hubungan yang dibangun, semakin besar pula peluang yang bisa terbuka melalui lingkungan sekitar.