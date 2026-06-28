Ramalan Zodiak Leo 28 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Matahari dan planet yang menguasai zodiak leo, memungkinkan leo untuk percaya diri, ekstrovert, dan energik. Jika merupakan seorang seniman, leo adalah sosok yang menikmati sorotan, berani, teatrikal, dan pemimpin sejati.

Pada sisi lain, leo memiliki rasa percaya diri yang kuat. Kebersamaan dengan teman dan keluarga menciptakan suasana sukacita dan tawa. Cobalah untuk menyeimbangkan pekerjaan dan kesenangan. Baik di tempat kerja maupun di rumah, nikmati hasil dari usahamu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Minggu, 28 Juni 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu bersandar pada pasangan, dan dia siap dan bersedia mendukung usaha yang leo pilih. Terkait karir, leo mengalami perkembangan di bidang karir dimana akan mendapatkan beberapa panggilan wawancara.

Sementara itu, perhatikan makananmu agar masalah pencernaan yang dialami tidak semakin parah Terkait keuangan, ikuti intuisi dan gunakanlah ide-idemu yang inovatif untuk menyelesaikan proyek-proyek baru.

Cinta Leo

Leo sedang membutuhkan dukungan dari pasangan dan dia akan dengan senang hati menawarkannya. Jangan takut untuk bersandar pada pasangan, karena dia siap dan bersedia mendukung usaha yang leo pilih.

Ini adalah buah dari kerja keras leo yang telah menunjukkan dukungan kepada pasangan. Sekarang, leo akan menerima balasannya.