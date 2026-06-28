Ramalan Zodiak Gemini 28 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak gemini fleksibel, ingin tahu, dan analitis. Gemini dikenal kecerdasan dan kecakapannya, yang membuat mampu cepat belajar dan menyerap sejumlah besar informasi.

Gemini memiliki keunggulan tersendiri dalam hal komunikasi. Kehangatan dan harmoni terasa di udara hari ini, jadi persiapkan dirimu untuk itu.

Cobalah untuk tetap bersosialisasi, karena itu akan memperkuat ikatan gemini dengan orang lain. Gemini mungkin memiliki tamu tak terduga, dimana akan menawarkan kegembiraan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Minggu, 28 Juni 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu menikmati kehangatan dan cinta hari ini, karena segalanya berjalan baik dengan pasangan. Terkait karir, keterampilan teknis gemini akan diuji ketika mendapatkan tugas yang menantang di kantor.

Sementara itu, kangan mengkonsumsi makanan cepat saji atau minum soda jika tidak ingin memperparah masalah perut. Terkait keuangan, gemini perlu mengiklankan perusahaan dan layanan untuk menambah kesuksesan finansial.

Cinta Gemini

Segalanya berjalan baik dengan pasangan, dan hidup gemini terasa penuh dengan kesenangan, cinta, dan tawa. Nikmati kehangatan dan cinta ini.