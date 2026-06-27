Ramalan Zodiak Leo 27 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Melangkah maju adalah frasa kunci bagi zodiak leo hari ini. Leo seharusnya merasa sangat optimis dan bersemangat tentang tujuan yang telah ditetapkan untuk diri sendiri. Leo yakin akan mencapainya dan semuanya akan berjalan dengan baik.

Sikap positif ini juga memengaruhi hubungan leo. Seharusnya, leo berada dalam kondisi pikiran yang tepat untuk mendorong teman-teman mengejar impian dan memberi mereka bantuan apa pun yang dibutuhkan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Sabtu, 27 Juni 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu memfokuskan perhatian pada apa yang diinginkan dari hubungan asmara saat ini. Terkait karir, leo perlu bekerja keras untuk memenuhi harapan perusahaan dan mengerjakan tanggung jawab baru.

Sementara itu, sadarilah bahwa tidur sama pentingnya bagi kesehatan, seperti berolahraga serta menerapkan kebiasaan makan yang baik. Terkait keuangan, hindari menjalin kemitraan saat ini, karena periode ini tidak akan memberikan hasil yang menjanjikan.

Cinta Leo

Hari ini, cobalah memfokuskan perhatian pada apa yang diinginkan dari hubungan asmara saat ini. Komunikasikan keinginanmu kepada pasangan dan raihlah hasil positifnya. Saat ini, leo perlu waktu berdua saja dengan pasangan untuk sekadar bersantai.

Jika masih mencari cinta, maka leo harus tetap membuka mata dan pilihan. Seseorang yang tepat telah ada di sekitar leo selama ini.