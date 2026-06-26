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Jumat, 26 Juni 2026 | 10.58 WIB

Ramalan Zodiak Aries 26 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Freepik)

JawaPos.com – Hari ini mungkin berat bagi zodiak aries. Mungkin terasa seperti tidak ada yang berjalan sesuai rencana. Aries mencoba menjadi seseorang yang bukan diri sendiri. Jika keadaan tidak berjalan sesuai harapan, jangan memaksakan diri. 

Lebih baik aries menunggu saat merasa lebih percaya diri dan kemana akan pergi. Minumlah secangkir teh dan rilekslah. Melepaskan stres dapat membebaskan energi aries untuk hal lain.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Jumat, 26 Juni 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Hari ini tepat bagi zodiak aries dan pasangan untuk memanjakan diri dengan kasih sayang satu sama lain. Terkait karir, jangan ragu untuk mengambil tawaran pekerjaan baru karena akan memberikan dampak luar biasa bagi karir aries.

Sementara itu, hindari paparan sinar matahari dan minumlah banyak air putih untuk menghindari terjadinya iritasi pada kulit. Terkait keuangan, kerja keras dan inisiatif aries akan menghasilkan pendapatan tambahan yang selama ini diinginkan.

Cinta Aries

Hari ini tepat untuk memanjakan diri dengan kasih sayang pasangan. Aries pantas mendapatkannya dan pasangan akan senang melakukannya untuk aries. Manfaatkan hari ini sebaik-baiknya, ketika hanya waktu dan energilah yang kalian berdua miliki untuk satu sama lain.

Karir Aries

Hari ini, aries mendapatkan kesempatan untuk mengambil pekerjaan yang sangat menarik. Pekerjaan tersebut mungkin cukup jauh dari tempat tinggal saat ini, jadi aries mungkin perlu pindah tempat tinggal. Jangan ragu untuk mengambilnya, karena itu akan memberikan dampak luar biasa bagi karir aries.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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