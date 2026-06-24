6 Shio Paling Mujur pada 24 Juni 2026, Langkah Menutup Masa Lalu Jadi Kunci Datangnya Kemakmuran

JawaPos.com - Pada 24 Juni 2026, energi astrologi Tionghoa membawa pesan yang berbeda dari biasanya. Hari ini bukan tentang memulai sesuatu yang baru atau mengejar kesempatan yang belum pasti.

Sebaliknya, keberuntungan justru datang melalui kemampuan untuk menyelesaikan, melepaskan, dan mengakhiri hal-hal yang sudah tidak lagi memberikan manfaat dalam kehidupan.

Sering kali seseorang terjebak dalam kebiasaan mempertahankan sesuatu yang sebenarnya telah selesai.

Mulai dari penyesalan, hubungan yang tidak lagi berkembang, keputusan yang sudah seharusnya dibuat, hingga berbagai urusan kecil yang terus ditunda.

Tanpa disadari, semua itu menguras energi dan menghambat datangnya peluang yang lebih baik.

Pada hari ini, 6 shio diprediksi merasakan dampak positif dari keberanian mereka untuk menutup masa lalu dikutip dari Yourtango.com.

Ketika beban lama dilepaskan, ruang untuk keberuntungan, ketenangan, dan kemakmuran pun terbuka semakin lebar.

1. Shio Ular

Shio Ular menjadi salah satu tanda zodiak Tionghoa yang paling beruntung pada 24 Juni 2026.

Keberuntungan datang ketika Anda memutuskan untuk berhenti memberikan perhatian berlebihan kepada sesuatu yang sudah terlalu lama menyita energi.

Mungkin selama ini Anda terus menunggu kabar tertentu, mengharapkan respons dari seseorang, atau memantau perkembangan suatu situasi yang sebenarnya sudah tidak lagi berada dalam kendali Anda.

Aktivitas tersebut tanpa disadari membuat pikiran terus terikat pada hal yang sama.

Hari ini menjadi titik balik yang penting. Saat Anda memilih untuk mengalihkan fokus kepada diri sendiri dan tujuan pribadi, suasana hati menjadi lebih baik.