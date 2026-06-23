Tak Hanya Cerdas, 4 Zodiak Ini Juga Punya Kelemahan Karena Terkenal Malas

JawaPos.com – Kecerdasan dan kemalasan sering kali dianggap sebagai dua hal yang bertolak belakang, namun dalam beberapa kasus keduanya bisa saja muncul bersamaan.

Kecerdasan tidak hanya diukur dari kecepatan seseorang dalam belajar atau banyaknya ide yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuan untuk tetap menggunakan kemampuan berpikir secara konsisten, bahkan ketika motivasi sedang menurun atau terdapat banyak gangguan.

Di sisi lain, sifat cerdas kadang dikaitkan dengan kecenderungan terlihat “malas”, yang bisa dipengaruhi oleh rasa bosan, kurangnya dorongan emosional, atau imajinasi yang terlalu aktif.

Mengutip Parent From Heart, terdapat empat zodiak yang dikenal memiliki kecerdasan tinggi namun juga sering dianggap memiliki sisi malas. Apakah Anda termasuk di antaranya?

1. Aquarius

Aquarius terkenal karena kecerdasan dan inovatif.

Mereka terus-menerus menghasilkan ide-ide cemerlang. Namun, kecemerlangan mereka memiliki kendala, misal terlalu malas untuk mewujudkannya.

Aquarius suka berpikir, menyusun strategi, dan bermimpi, lalu berakhir menemui jalan buntu.

Mereka benar-benar menikmati proses ide tetapi bisa kehilangan minat saat harus mengeksekusinya.