Empatinya Tinggi, 5 Zodiak Ini Sering Mengorbankan Kebahagiaannya Sendiri Demi Orang Lain

Ilustrasi sesorang yang memiliki empati tinggi.
JawaPos.com – Menjaga keseimbangan antara membahagiakan orang lain dan tetap memperhatikan diri sendiri merupakan hal yang tidak selalu mudah.
Dalam astrologi, beberapa zodiak diyakini memiliki kecenderungan alami untuk lebih mengutamakan kesejahteraan orang-orang di sekitarnya dibandingkan diri sendiri.
Lantas, zodiak mana saja yang paling sering rela mengorbankan kebahagiaan pribadinya demi orang lain?
Mengutip Parent From Heart, berikut lima zodiak yang dikenal kerap menempatkan kebutuhan orang lain di atas kepentingannya sendiri.
1. Cancer
Cancer suka mengasuh dan empati. Mereka selalu siap mengulurkan tangan membantu atau mendengarkan dengan penuh simpati.
Keinginan bawaan untuk melindungi dan merawat sering kali membuat mereka mengutamakan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan sendiri.
Bagi Cancer, melihat orang tercinta bahagia adalah sumber kegembiraan yang luar biasa.
Mereka akan berusaha keras, bahkan mengorbankan kebahagiaan sendiri untuk memastikan orang-orang di sekitarnya merasa puas dan aman.
2. Libra
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