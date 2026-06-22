Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Selasa, 23 Juni 2026 | 00.03 WIB

Pasti Sukses Finansial, 5 Tanggal Lahir Ini Cekatan dalam Mencari Uang

Ilustrasi ahli mencari uang dan pintar perolehan rezeki. Freepik - Image

Ilustrasi ahli mencari uang dan pintar perolehan rezeki. Freepik

JawaPos.com - Dalam numerologi, tanggal lahir dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, potensi, dan kecenderungan seseorang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan keuangan.

Setiap tanggal lahir diyakini membawa energi dan karakteristik tertentu yang dapat memengaruhi cara seseorang mengambil keputusan, bekerja, dan mengelola peluang untuk meraih kesuksesan.

Karena itu, beberapa orang dianggap memiliki bakat alami dalam mencari penghasilan, mengembangkan usaha, atau mencapai keberhasilan finansial.

Mengutip English Jagran, terdapat sejumlah tanggal lahir yang sering dikaitkan dengan kemampuan kuat dalam menarik rezeki dan meraih kesuksesan.

1. Tanggal 22

Orang-orang ini ahli dalam mewujudkan kekayaan finansial.

Mereka mempunyai kemampuan mencapai kesuksesan finansial yang luar biasa.

2. Tanggal 17

Orang-orang ini mengambil pendekatan strategis terhadap keuangan.

Angka 17 menggabungkan pengetahuan angka 7 yang introspektif dengan kemakmuran angka 1.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Punya Bakat Alami Menarik Kekayaan, 10 Weton Ini Terlahir Cerdas dan Cekatan dalam Berbisnis - Image
Zodiak

Punya Bakat Alami Menarik Kekayaan, 10 Weton Ini Terlahir Cerdas dan Cekatan dalam Berbisnis

Kamis, 26 Maret 2026 | 01.43 WIB

Tak Kenal Takut, Ini 7 Tanggal Lahir Perempuan yang Diyakini Pemberani - Image
Kepribadian

Tak Kenal Takut, Ini 7 Tanggal Lahir Perempuan yang Diyakini Pemberani

Senin, 22 Juni 2026 | 18.55 WIB

Pandai Menyimpan Rahasia, 11 Tanggal Lahir Ini Dikenal Dapat Dipercaya - Image
Zodiak

Pandai Menyimpan Rahasia, 11 Tanggal Lahir Ini Dikenal Dapat Dipercaya

Senin, 22 Juni 2026 | 17.06 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites - Image
1

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites

2

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga

3

Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar

4

Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks

5

Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E

6

Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli

7

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

8

Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar

9

Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!

10

Prediksi Susunan Pemain Timnas Ekuador vs Curacao: Alan Franco Sudah Lupakan Kekalahan di Laga Perdana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore