Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 22 Juni 2026 | 13.15 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 22 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik)

JawaPos.com - Beberapa situasi mungkin sulit dihadapi hari ini karena melibatkan emosi, zodiak Taurus. Taurus mungkin sedang merasa cemas. Segala sesuatunya dimulai tanpa perencanaan dan pertimbangan yang matang. Cobalah untuk tidak terlalu khawatir. 

Keraguan Taurus kemungkinan akan menghambat proyek yang akan dikerjakan. Percayalah bahwa semuanya akan berjalan lancar. Ambil peran aktif dalam membantu memulai segalanya daripada menahannya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Senin, 22 Juni 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak Taurus perlu memanfaatkan kesempatan untuk menghabiskan momen spesial bersama pasangan. Terkait karir, Taurus akan sukses karena sedang penuh dengan ide-ide baru.

Sementara itu, cobalah bersikap baik dan lembut kepada orang lain hari ini. Terkait keuangan, Taurus perlu berhati-hati karena seseorang yang dikenal mungkin mencoba mempermainkan Taurus.

Cinta Taurus 

Jika sudah berpasangan, Taurus memiliki banyak kesempatan untuk menghabiskan momen spesial dan romantis bersama pasangan. Taurus juga berpeluang besar untuk menerima hadiah dari pasangan. Jika belum merencanakan sesuatu yang spesial hingga sekarang, mungkin ada baiknya untuk melakukannya. Kejutkan pasangan dengan perhatianmu.

Karir Taurus

Kehidupan profesional Taurus akan sukses, karena Taurus penuh dengan ide-ide baru. Tunjukkan antusiasme kepada atasan. Bagi sebagian orang, ini mungkin akan membuahkan hasil berupa promosi. 

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Pisces untuk Besok Sabtu, 20 Juni 2026: Karier Bersinar, Luangkan Waktu Bersama Keluarga - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces untuk Besok Sabtu, 20 Juni 2026: Karier Bersinar, Luangkan Waktu Bersama Keluarga

Sabtu, 20 Juni 2026 | 06.16 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn untuk Besok Sabtu, 20 Juni 2026: Rezeki Mengalir, Cinta Makin Harmonis dan Semangat Berlimpah - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn untuk Besok Sabtu, 20 Juni 2026: Rezeki Mengalir, Cinta Makin Harmonis dan Semangat Berlimpah

Sabtu, 20 Juni 2026 | 05.50 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius untuk Besok Sabtu, 20 Juni 2026: Saatnya Berdamai dengan Masa Lalu dan Menyambut Peluang Baru - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius untuk Besok Sabtu, 20 Juni 2026: Saatnya Berdamai dengan Masa Lalu dan Menyambut Peluang Baru

Sabtu, 20 Juni 2026 | 05.47 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites - Image
1

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites

2

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga

3

Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar

4

Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks

5

Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E

6

Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli

7

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

8

Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar

9

Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!

10

Prediksi Susunan Pemain Timnas Ekuador vs Curacao: Alan Franco Sudah Lupakan Kekalahan di Laga Perdana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore