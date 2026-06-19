Ramalan Zodiak Sagitarius untuk Besok Sabtu, 20 Juni 2026: Saatnya Berdamai dengan Masa Lalu dan Menyambut Peluang Baru

JawaPos.com - Pemilik zodiak Sagitarius (22 November–21 Desember) diprediksi menjalani hari yang penuh refleksi.

Posisi Bulan di rumah kedelapan mendorong munculnya berbagai kenangan lama dan emosi yang selama ini tersimpan.

Sementara itu, pengaruh Venus dan Jupiter di rumah kesembilan membawa energi positif untuk proses pembelajaran, penyembuhan, dan pengembangan diri.

Hari ini menjadi waktu yang tepat untuk menuangkan isi pikiran melalui tulisan, jurnal pribadi, atau aktivitas kreatif lainnya.

Selain membantu meredakan beban emosional, kebiasaan tersebut juga dapat memberikan sudut pandang baru terhadap berbagai persoalan yang sedang dihadapi.

Seperti apa ramalan zodiak Sagitarius selengkapnya? Simak ulasannya seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Ramalan Cinta Sagitarius

Dalam urusan asmara, Sagitarius yang telah memiliki pasangan mungkin dihadapkan pada persoalan kepercayaan.

Sebuah kebohongan dari pasangan berpotensi menimbulkan kekecewaan dan membuat Anda mempertanyakan kelanjutan hubungan.