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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 22 Juni 2026 | 13.00 WIB

Ramalan Zodiak Aries 22 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Freepik)

JawaPos.com - Jadilah petualang dan jelajahi wilayah baru, zodiak Aries. Berusahalah untuk membuat penemuan-penemuan baru di dunia. Hari ini bukanlah hari untuk mengkhawatirkan konsekuensi, tetapi ini adalah hari untuk memulai sesuatu. 

Terdapat banyak energi berapi-api di kosmos yang membantu Aries melakukan pencarian pada hal-hal baru dan segar. Ambil inisiatif dan cobalah untuk tidak teralihkan oleh orang-orang yang merusak suasana.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Senin, 22 Juni 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak Aries dapat menikmati kehidupan romantis yang baru dengan pasangan hari ini. Terkait karir, Aries harus mengendalikan emosi agar tidak membuat keputusan yang salah tanpa disadari.

Sementara itu, berhati-hatilah karena stres dan ketegangan dapat berdampak buruk pada kesehatan. Terkait keuangan, kerja keras dan inisiatif Aries akan menghasilkan pendapatan tambahan yang selama ini diinginkan.

Cinta Aries

Hari ini, kehidupan romantis Aries tampaknya sedang mekar. Aries mampu menikmati cinta yang baru ditemukan sepenuhnya. Ajak pasangan berjalan-jalan romantis di luar ruangan atau pergi menonton film.

Apa pun yang kalian berdua lakukan, akan berjalan dengan baik dan membawa kepuasan. Jika berharap pasangan akan diterima dengan baik oleh keluarga, keinginan Aries akan terkabul hari ini.

Karir Aries

Editor: Candra Mega Sari
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