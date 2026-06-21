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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 21 Juni 2026 | 21.38 WIB

Diramal Banjir Rezeki, 5 Shio Ini Uangnya Bakal Mengalir sampai Tujuh Turunan

Ilustrasi shio yang diprediksi banjir rezeki. (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang diprediksi banjir rezeki. (Magnific)

JawaPos.com - Menurut ramalan astrologi Tionghoa, sejumlah shio diperkirakan akan memasuki periode yang penuh keberuntungan dalam hal keuangan. Dalam waktu dekat, mereka diyakini berpeluang memperoleh pemasukan yang meningkat serta berbagai kesempatan yang mendatangkan keuntungan.

Keberhasilan tersebut dipercaya tidak datang begitu saja, melainkan merupakan hasil dari ketekunan, kecerdasan dalam mengambil keputusan, dan kemampuan menjalin hubungan yang bermanfaat. Kombinasi faktor tersebut membuat peluang rezeki semakin terbuka lebar.

Selain itu, pengaruh energi positif yang mengiringi perjalanan mereka diyakini akan menghadirkan berbagai kesempatan berharga. Baik dalam pekerjaan, usaha, maupun aspek finansial lainnya, peluang untuk meraih hasil yang memuaskan disebut akan datang secara beruntun.

Karena itulah, beberapa shio dianggap memiliki prospek yang cerah dan berpotensi menikmati peningkatan kesejahteraan serta kesuksesan dalam waktu mendatang.

Mengacu pada penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube Naura Kom, terdapat lima shio yang diramalkan akan memperoleh keberuntungan finansial dan aliran rezeki yang melimpah menurut astrologi Tionghoa.

1. Babi

Shio Babi yang lahir pada tahun 1959, 1971 (unsur logam), 1983 (unsur air), 1995 (unsur kayu), 2007 (unsur api), dan 2019 (unsur tanah) telah lama dikenal dalam tradisi Tiongkok sebagai lambang kemakmuran dan keberhasilan finansial.

Kepribadian mereka yang cerdas dan memiliki jiwa bisnis yang kuat memungkinkan mereka untuk menciptakan berbagai peluang yang menguntungkan dalam kehidupan mereka.

Kecerdasan Shio Babi dalam mengenali dan memanfaatkan kesempatan sering membuat mereka mampu menghasilkan penghasilan dari berbagai sumber yang tidak terpikirkan orang lain.

Para pemilik Shio Babi dikenal karena kemampuan mereka dalam membuat keputusan finansial yang bijak, seringkali menghasilkan investasi yang menguntungkan dalam jangka panjang.

Faktor utama di balik kelimpahan yang diterima Shio Babi adalah rasa syukur yang mendalam yang mereka miliki terhadap apa yang telah mereka capai dan dapatkan dalam hidup.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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