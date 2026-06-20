Ramalan Shio Besok Minggu 21 Juni 2026: Naga, Ular, Kuda, Kambing

JawaPos.com – Bagi shio Naga, bersabarlah dengan orang lain.

Sementara itu, teruskan kerja bagus shio Kambing dan usaha ini akan diperhatikan oleh atasan dan rekan kerja.

Berikut ini ramalan shio pada hari Minggu 21 Juni 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Naga, Ular, Kuda, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Naga - 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Bersabarlah dengan orang lain.

Hindari merasa frustrasi dengan orang-orang yang tampaknya tidak terbuka terhadap ide-ide Anda.

Mereka mungkin tidak memahaminya.