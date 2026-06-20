Ramalan Zodiak Aries 20 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Energi berapi-api hari ini membantu zodiak Aries untuk terus maju dengan proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Keluarlah dari belakang layar dan naiklah ke atas panggung utama. Roket Aries sudah terisi bahan bakar dan siap lepas landas.

Hal yang perlu Aries lakukan sekarang hanyalah menyalakan mesinnya. Gunakan kekuatan emosi untuk memberikan dorongan yang akan membawamu menuju bintang-bintang.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Sabtu, 20 Juni 2026.



Aries (21 Maret – 19 April)

Rintangan dalam hubungan zodiak Aries akan tersingkir dan jalan menuju arah yang diharapkan tersedia. Terkait karir, Aries harus tekun dalam mengejar tujuan profesional dan mencapai target sesuai sasaran.



Sementara itu, sadarilah bahwa menjaga citra positif dalam pikiran penting untuk meningkatkan kesehatan. Terkait keuangan, kemungkinan besar taurus akan segera melihat perkembangan mengenai penjualan properti yang dilakukan.



Cinta Aries

Aries akan melihat bahwa rintangan akan tersingkir dan jalan menuju arah yang diharapkan tersedia. Anggota keluarga akan menerima sudut pandang Aries, dan pasangan juga akan menunjukkan kepeduliannya. Nikmati periode ini dan bangun hubungan baik serta kepercayaan yang sedang terjalin.



Karir Aries