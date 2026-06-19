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Leni Setya Wati
Jumat, 19 Juni 2026 | 20.36 WIB

Ramalan Zodiak Gemini untuk Besok Sabtu, 20 Juni 2026: Komunikasi Makin Tajam, Jaga Kesehatan dan Keuangan

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Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Pemilik zodiak Gemini (21 Mei–21 Juni) diprediksi menjalani hari yang penuh semangat dan ide-ide segar.

Posisi Bulan di rumah pertama membuat Gemini lebih percaya diri dalam mengekspresikan pikiran, sementara pengaruh Jupiter dan Venus di rumah kedua membawa dorongan untuk lebih bijak dalam mengelola nilai dan sumber daya.

Kejernihan berpikir menjadi salah satu keunggulan Gemini hari ini. Namun, terlalu banyak memikirkan berbagai hal bisa membuat fokus mudah terpecah.

Meluangkan waktu untuk meditasi atau latihan mindfulness akan membantu menjaga keseimbangan pikiran sekaligus menentukan arah yang lebih jelas.

Seperti dilansir dari laman Astrotalk, berikut ini ramalan lengkap zodiak Gemini dalam berbagai aspek kehidupan.

Ramalan Cinta Gemini

Dalam urusan asmara, Gemini mungkin akan mendapatkan dorongan dari keluarga untuk mengenal seseorang yang dianggap cocok sebagai pasangan.

Jika selama ini masih ragu, tidak ada salahnya membuka diri dan memberi kesempatan. Pertemuan tersebut bisa saja menjadi awal hubungan yang menyenangkan.

Ramalan Karier Gemini

Editor: Hanny Suwindari
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