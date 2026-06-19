Ramalan Zodiak Leo untuk Besok Sabtu, 20 Juni 2026: Karier Bersinar, Jangan Abaikan Kesehatan dan Hubungan Asmara

JawaPos.com - Pemilik zodiak Leo (23 Juli–22 Agustus) diprediksi akan menikmati hari yang produktif, terutama dalam urusan pekerjaan.

Posisi Bulan di Gemini yang berada di rumah ke-10 membuat kepuasan emosional datang melalui pencapaian karier, penyelesaian tugas, dan keberhasilan dalam bisnis maupun pekerjaan sehari-hari.

Sementara itu, pengaruh Jupiter dan Venus di rumah ke-11 memperkuat hubungan sosial serta membuka peluang mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar.

Meski stamina fisik sedang berada dalam kondisi terbaik, tekanan pekerjaan dapat memicu ketegangan pada area bahu dan lengan sehingga perlu diimbangi dengan waktu istirahat.

Untuk ramalan lengkap Leo pada hari Sabtu, 20 Juni 2026, berikut ulasannya seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Ramalan Cinta Leo

Dalam kehidupan asmara, Leo mendambakan perhatian lebih dari pasangan. Bukan hanya ungkapan cinta, tetapi juga kehadiran dan kepedulian yang membuat Anda merasa dihargai. Sampaikan kebutuhan tersebut secara jujur agar hubungan semakin harmonis.

Bagi Leo yang masih sendiri, hari ini menjadi momen yang menyenangkan karena pesona Anda sulit diabaikan. Seseorang tampaknya akan berusaha mendekati dan menarik perhatian Anda.

Ramalan Karier Leo