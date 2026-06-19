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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 19 Juni 2026 | 20.49 WIB

Auranya Positif, 4 Weton Pria Ini Diprediksi Berlimpah Kekayaan Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton yang kaya raya. (dok: freepik) - Image

Ilustrasi weton yang kaya raya. (dok: freepik)

JawaPos.com - Menurut kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton pria yang dipercaya memiliki peluang besar untuk mencapai keberhasilan dalam kehidupan, terutama dalam bidang karier dan keuangan. Weton-weton ini sering dikaitkan dengan karakter yang mendukung tercapainya kesuksesan di masa depan.

Pemilik weton tersebut diyakini memiliki kemampuan berpikir yang baik, semangat untuk berkembang, serta kecermatan dalam melihat dan memanfaatkan peluang. Sifat-sifat tersebut dianggap menjadi modal penting dalam membangun usaha maupun meniti karier yang lebih maju.

Selain memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya dan keuangan, mereka juga dikenal mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Karisma, rasa tanggung jawab, dan jiwa kepemimpinan yang dimiliki membuat mereka kerap memperoleh kepercayaan serta dukungan dari lingkungan sekitar.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat empat weton pria yang disebut memiliki potensi besar untuk meraih kekayaan dan kesuksesan menurut Primbon Jawa.

1. Senin Pon

Senin Pon memiliki neptu dengan nilai jumlah yang menjadikannya salah satu weton dengan daya pesona luar biasa.

Individu kelahiran Senin Pon memiliki kemampuan memikat yang membuat lawan jenis takluk pada pesonanya.

Ketika berbicara, Senin Pon menggunakan kata-kata yang terdengar manis sehingga lawan bicaranya akan tertunduk dan terpikat.

Meski terkadang terkesan pendiam, Senin Pon memiliki kemampuan merayu yang sangat menarik dan mengundang perhatian.

Kekuatan pesona Senin Pon terletak pada cara berkomunikasi yang mampu meluluhkan hati siapapun yang berinteraksi dengannya.

Pertemuan dengan Senin Pon seringkali meninggalkan kesan mendalam bagi lawan jenis yang berhadapan langsung dengannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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