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Rabbany Wanadriani
Jumat, 19 Juni 2026 | 20.17 WIB

Ramalan Zodiak Besok Sabtu 20 Juni 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dari segi keuangan Aries, pembelian impulsif mungkin menggoda, lawan godaan dengan penalaran yang tenang.

Sedangkan intuisi keuangan Taurus kuat, percayalah pada intuisi tersebut saat dihadapkan pada keputusan investasi.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak pada besok Jumat 20 Juni 2026 untuk Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Aries – (21 Maret hingga 19 April)

Semangat kembali menyala saat percakapan tulus membuka jalan bagi ikatan cinta yang lebih dalam.

Ambisi karier mendorong Anda ke sorotan, rangkul kepercayaan diri Anda, tetapi jangan mengabaikan kolaborasi.

Dari segi keuangan, pembelian impulsif mungkin menggoda, lawan godaan dengan penalaran yang tenang.

Prioritaskan gerakan untuk menghilangkan ketegangan saraf dan mengembalikan semangat Anda.

Taurus – (20 April hingga 20 Mei)

Editor: Hanny Suwindari
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