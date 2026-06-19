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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 19 Juni 2026 | 18.50 WIB

Takdir Tak Pernah Salah, 7 Weton Ini Diprediksi Bakal Mendapatkan Keberuntungan Tak Terduga

Ilustrasi weton yang keberuntungan finansialnya terus meningkat (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang keberuntungan finansialnya terus meningkat (Magnific)

JawaPos.com - Menurut Primbon Jawa, beberapa weton dipercaya sedang memasuki periode yang penuh peluang dan keberuntungan dalam hal keuangan. Mereka diprediksi memiliki kesempatan untuk memperoleh tambahan rezeki yang datang secara tidak terduga.

Berbagai sumber keuntungan disebut berpotensi muncul dalam waktu yang bersamaan. Mulai dari perkembangan usaha yang positif, hasil kerja yang semakin meningkat, hingga bantuan atau peluang yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.

Fase ini diyakini menjadi momen yang menguntungkan bagi pemilik weton tertentu untuk meraih kemajuan finansial. Beragam kesempatan yang terbuka dapat memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan mereka.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kanal YouTube Energi Weton, terdapat tujuh weton yang diramalkan memperoleh keuntungan tak terduga serta rezeki yang terus bertambah menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Pon

Rabu Pon merupakan perpaduan hari Rabu dengan neptu 7 dan pasaran Pon dengan neptu 7, sehingga menghasilkan total neptu 14.

Individu dengan Rabu Pon dikenal sebagai pribadi yang memiliki kestabilan mental dan dedikasi tinggi dalam berkarya.

Mereka cenderung tidak banyak berbicara, lebih memilih bekerja dalam keheningan, namun memiliki naluri bisnis yang tajam serta ketahanan luar biasa dalam menghadapi tantangan.

Berdasarkan perhitungan dalam Primbon Labon, tahun ini mereka sedang mengalami peningkatan energi finansial yang signifikan dengan peluang-peluang baru bermunculan dari berbagai arah.

Kesempatan dapat muncul dari usaha yang sebelumnya mengalami stagnasi atau melalui pertemuan dengan individu yang membuka jalan baru dalam kehidupan mereka.

Untuk memaksimalkan potensi keberhasilan, pemilik Rabu Pon dianjurkan untuk lebih fleksibel, terbuka terhadap masukan, dan berani mencoba hal-hal baru di luar zona nyaman mereka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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