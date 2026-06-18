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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 19 Juni 2026 | 01.07 WIB

Mandiri dan Pantang Menyerah! 4 Shio Ini Disebut Punya Bakat Alami Menjadi Orang Kaya Raya

Ilustrasi shio yang memiliki bakat alami menjadi orang kaya (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang memiliki bakat alami menjadi orang kaya (Magnific)

JawaPos.com - Kesuksesan finansial tidak selalu datang karena keberuntungan semata. 

Banyak orang berhasil mencapai kehidupan yang mapan berkat ketekunan, keberanian menghadapi tantangan, dan kemampuan memanfaatkan peluang yang muncul di sepanjang perjalanan hidup. 

Karakter seperti mandiri, disiplin, dan pantang menyerah sering menjadi fondasi utama yang mengantarkan seseorang menuju kemakmuran.

Dalam astrologi Tionghoa, beberapa shio dipercaya memiliki sifat-sifat tersebut secara alami. 

Mereka dikenal sebagai pribadi yang tidak mudah bergantung pada orang lain, memiliki semangat juang tinggi, serta mampu bangkit ketika menghadapi kegagalan. 

Berkat karakter yang kuat itu, mereka sering dikaitkan dengan peluang besar untuk meraih kesuksesan finansial dan membangun kekayaan dengan usaha sendiri.

Dilansir dari kanal YouTube Shio Daily, inilah empat shio yang kerap disebut memiliki bakat alami untuk menjadi orang kaya raya.

1. Shio Kerbau

Shio Kerbau dikenal sebagai simbol ketekunan dan kesabaran. Mereka bukan tipe orang yang menginginkan hasil instan. 

Sebaliknya, mereka percaya bahwa kesuksesan besar dibangun melalui kerja keras yang konsisten dari waktu ke waktu.

Editor: Candra Mega Sari
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