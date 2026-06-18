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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 19 Juni 2026 | 01.03 WIB

Kaya hingga Tua! 5 Shio Ini Diprediksi Mampu Menciptakan Kekayaan dengan Usaha Sendiri

Ilustrasi shio yang kaya raya (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang kaya raya (Magnific)

JawaPos.com - Kesuksesan finansial sering kali menjadi impian banyak orang. Namun, tidak semua kekayaan diperoleh melalui warisan atau keberuntungan yang datang secara tiba-tiba. 

Banyak orang mencapai kehidupan yang mapan berkat kerja keras, ketekunan, dan kemampuan memanfaatkan peluang yang muncul di sepanjang perjalanan hidup.

Dalam astrologi Tionghoa, beberapa shio dipercaya memiliki karakter yang sangat mendukung kesuksesan finansial

Mereka dikenal gigih, pantang menyerah, serta memiliki kemampuan mengelola peluang menjadi sumber penghasilan yang terus berkembang. 

Berkat sifat-sifat tersebut, mereka sering diramalkan mampu menciptakan kekayaan dengan usaha sendiri dan menikmati kemakmuran hingga usia lanjut.

Dilansir dari kanal YouTube Shio Daily, inilah lima shio yang disebut memiliki potensi besar menjadi orang kaya dengan usaha sendiri. 

1. Shio Kerbau

Shio Kerbau dikenal sebagai simbol kerja keras, kedisiplinan, dan keteguhan hati. 

Mereka tidak mudah tergoda oleh jalan pintas menuju kesuksesan karena percaya bahwa hasil terbaik lahir dari proses yang panjang.

Pemilik shio ini biasanya mampu bertahan dalam berbagai situasi sulit. Ketika menghadapi hambatan, mereka tidak mudah menyerah. 

Editor: Candra Mega Sari
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